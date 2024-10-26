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  • Евгений Рудаков
    В СССР цыгане вели себя много приличнее, не говоря уже о мигрантах. И почему? Потому что власть была народная, настоя...Никакой другой эт...
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Никакой другой этнос не может «похвастаться» такой степенью криминализации, которая зиждется на определенной «идеологии». В цыганской среде преступная деятельность считается естественным занятием

Никакой другой этнос не может «похвастаться» такой степенью криминализации, которая зиждется на определенной «идеологии». В цыганской среде преступная деятельность считается естественным занятием

Здесь фактически никто не работает в общепринятом смысле, зато преступным промыслом занимаются почти все: мужчины, женщины, дети, старики.

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Комментарии
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Зинаида Антонцева
Цыгане - народ паразит.
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15 час.
СП
Сергей Потемкин
С ними бороться никто не умеет и не хочет. Хотя методики стравливания этносов давно разработан и применяются ЦРУ. Звоните, проконсуььтируют
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13 час.
Евгений Рудаков
В СССР цыгане вели себя много приличнее, не говоря уже о мигрантах. И почему? Потому что власть была народная, настоящая. Великий союз просрала не компартия, а продажные её руководители  - &quot;меченый&quot; и &quot;алкаш&quot;. Сегодня есть шанс восстановить и объединить Россию и народ уже чувствует, что... если не совсем воинственно наступает такая пора, то подпирает чувствительно. Но к сожалению... Власть, похоже, больше боится не народного возмущения, а поднявшихся выше высшего  уже не миллиардеров, а триллиондеров. Цыганским баронам, как до луны - до наших &quot;оборонных баронов&quot; Думай Ваня, думай Маня... Евг. Р-Р.
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11 час.

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