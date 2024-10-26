Никакой другой этнос не может «похвастаться» такой степенью криминализации, которая зиждется на определенной «идеологии». В цыганской среде преступная деятельность считается естественным занятием

Евгений Рудаков

В СССР цыгане вели себя много приличнее, не говоря уже о мигрантах. И почему? Потому что власть была народная, настоящая. Великий союз просрала не компартия, а продажные её руководители - "меченый" и "алкаш". Сегодня есть шанс восстановить и объединить Россию и народ уже чувствует, что... если не совсем воинственно наступает такая пора, то подпирает чувствительно. Но к сожалению... Власть, похоже, больше боится не народного возмущения, а поднявшихся выше высшего уже не миллиардеров, а триллиондеров. Цыганским баронам, как до луны - до наших "оборонных баронов" Думай Ваня, думай Маня... Евг. Р-Р.