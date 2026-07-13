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«Условия мира определим только мы и Киев, а не Москва» – Мерц

«Условия мира определим только мы и Киев, а не Москва» – Мерц

Германия намерена продолжать поддержку Украины и добиваться капитуляции России. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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