«Условия мира определим только мы и Киев, а не Москва» – Мерц

Германия намерена продолжать поддержку Украины и добиваться капитуляции России. Об этом заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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