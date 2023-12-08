Новогодние елки для детей участников СВО проведут в Пензенской области

Об этом 7 декабря в ходе «прямой линии» сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. Решение было принято в ответ на предложение жительницы Земетчинского района о проведении областной елки для детей, чьи родители являются пензенскими бойцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии