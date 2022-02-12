«Номинация»: что осталось за кадром

Представители самой известной кинематографической династии в России сняли проект, посвященный кинематографическим династиям, — и остается только гадать, была ли это тонкая самоирония, суровая драма или просто попытка обратить на себя внимание.
Представители самой известной кинематографической династии в России сняли проект, посвященный кинематографическим династиям, — и остается только гадать, была ли это тонкая самоирония, суровая драма или просто попытка обратить на себя внимание.
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