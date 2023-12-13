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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Байден не оставил Зеленского без денег. Сколько получит Украина?

США объявили о выделении Украине 200 млн долларов. Президент США Джо Байден по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере 200 млн долларов.

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