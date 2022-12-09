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«Олимпиакос» обновил рекорды клуба по количеству очков и передач в матче Евролиги

«Олимпиакос» обновил рекорды клуба по количеству очков и передач в матче Евролиги

Греческий «Олимпиакос» установил сразу несколько новых рекордов клуба в сегодняшнем победном матче против «Виртуса» (117:71) в 12-м туре Евролиги.

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