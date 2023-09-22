Нескучные технологии

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Акция от Xiaomi на Aliexpress уже на носу. Смартфон, планшет, часы

Акция от Xiaomi на Aliexpress уже на носу. Смартфон, планшет, часы

Какой смартфон купить? Этот вопрос возникает почти у каждого как минимум раз в несколько лет. На самом деле, ответ на него может быть только один – самый лучший! Но возможны варианты, допускающие компромиссы – самый лучший за энную сумму, самый … .

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