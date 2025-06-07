Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Но никто и ничто не обнуляет резервы противника в самой стране.Российская бомбар...
  • Влад Черский
    Должно быть не больше 10 млнКоличество украин...
  • Evgeni Velesik
    И чем же их заменить ПИ? Или ты тоже 3,14???«Привет из прошло...

За нейтралитет русских США придется дорого заплатить

За нейтралитет русских США придется дорого заплатить

Уже несколько недель в США весьма активно обсуждается законопроект под громким именем «Закон о санкциях против России 2025 года» (Sanctioning Russia Act of 2025), который предусматривает введение 500% тарифов на импорт российских энергоносителей, включая нефть, газ, уран и нефтехим.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх