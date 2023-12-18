Стало известно, что произошло с актёром из "Ментовских войн" Устюговым после критики СВО

В "News.ru" рассказали, чем в 2023 году занимался Александр Устюгов. Оказалось, что несмотря на его отношение к спецоперации, артист продолжает сниматься и давать концертыРусский актёр Александр Устюгов, известный по своей роли майора в сериале "Ментовские войны", не поддержал специальную военную операцию.