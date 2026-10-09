Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что российские фигуристы сохранили высокий уровень, несмотря на отстранение от международных турниров.
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