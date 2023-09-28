Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Шалимов
    Йоп вашу мать! Они там в правительстве совсем с ума посходили: вместо очень жёстких мер к олигархам-саботажникам (в т...Цены на бензин не...
  • Корсаков
    Что ж за пакостные сволочи наши бывшие друзья и нахлебники. Прав, прав был Фёдор Михалыч ДостоевскийВ Чехии признали ...
  • Виталий Гладченко
    Ещё в Великую Отечественную партизаны великолепно понимали, что одно дело - подорвать пустые рельсы, которые почти мг...12 ангаров НАТО с...

Депутата новосибирского Заксобрания Глеба Поповцева лишили мандата

Депутата новосибирского Заксобрания Глеба Поповцева лишили мандата

Депутата признали виновным по статье "Мошенничество".В Новосибирской области Заксобрание лишилось ещё одного депутата из фракции "Единая Россия" – мандата лишили Глеба Поповцева, который был избран от округа №18 и входил в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также в комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх