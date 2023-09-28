Депутата новосибирского Заксобрания Глеба Поповцева лишили мандата

Депутата признали виновным по статье "Мошенничество".В Новосибирской области Заксобрание лишилось ещё одного депутата из фракции "Единая Россия" – мандата лишили Глеба Поповцева, который был избран от округа №18 и входил в комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также в комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.