Школа № 21 в Щелкове начала работать после капитального ремонта. Об этом сообщили в РИАМО. В здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров, ремонт которого начался в январе 2025 года, обновили кабинеты, лестницы и санузлы, заменили окна, двери и инженерные сети, утеплили фасад и крышу.