Несмотря на наступившие холода, случаи укусов продолжают фиксировать В Республике Алтай с начала сезона 2026 года после присасывания клещей за медицинской помощью обратились более 3,6 тысячи человек.
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