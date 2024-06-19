В ФРГ заявили: к ядерной войне ведут те, кто так боялся изменения климата

Так опасавшиеся глобального потепления западные политики, сейчас ведут мир к ядерной войне, заявил немецкий предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком 19 июня в соцсети Х.
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