Всё, англосаксы кончились. Отравить кота – это пик их нынешних возможностей

СК

Сергей Ковалев

хрень. англосаксы, как явное зло в данном контексте, никуда не "кончились" и не кончатся, уйдут одни, - придут другие. ибо мiр дуалистичен по природе. зло существует наравне с добром. весь вопрос в пропорциях. где добра больше, там лучше, и наоборот... т.о. не болтать ерундой надо, а творить добро, как учили в школе. всем - добра!