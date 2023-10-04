Money for nothing and chicks for free не бывает Читает очередной комментарий вида «украину поддерживать не бросят, 1.
Всё, англосаксы кончились. Отравить кота – это пик их нынешних возможностей
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СК
Сергей Ковалев
хрень. англосаксы, как явное зло в данном контексте, никуда не "кончились" и не кончатся, уйдут одни, - придут другие. ибо мiр дуалистичен по природе. зло существует наравне с добром. весь вопрос в пропорциях. где добра больше, там лучше, и наоборот... т.о. не болтать ерундой надо, а творить добро, как учили в школе. всем - добра!
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