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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Трамп сделает все возможное, чтобы помочь Инфантино, я уверен. Джанни ему очень нравится, он помог нам провести лучший ЧМ в истории». Источник в администрации президента США о главе ФИФА

Дональд Трамп попытается помочь  Джанни Инфантино сохранить пост президента ФИФА. Напомним, на прошлой неделе стало известно о планах ФИФА создать FIFA Forward Enterprise (FFE) – новую коммерческую структуру для продажи прав на турнир.

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