Первое Каждый живущий на земле человек для обеспечения качественным питанием своего организма должен иметь собственное поместье, собственное пространство.
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