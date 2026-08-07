Эксперт Крюков объяснил, как иллюзия близости с нейросетями вредит подросткам

Подростки используют нейросети не только для учебы и поиска информации, но и для личных разговоров: они советуются с программой, делятся переживаниями, называют ее другом и могут болезненно реагировать, если бот долго не отвечает.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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