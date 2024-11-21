Урожай в закромах: почему осень 2024 не радует потребителей Ирэн ОрлонскаяС приходом осени 2024 года россияне столкнулись с неприятной новостью — цены на продукты первой необходимости не только не снизились, но и продолжили расти.
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