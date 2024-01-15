МИД Китая высоко оценил российскую позицию в отношении тайваньских выборов

Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос об избирательном процессе на Тайване, сказала, что в Москве рассматривают события в материковой и островной части КНР как внутренние дела данного государства, призвав внешние силы отказаться от провокаций и не оказывать давления на Пекин.
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