Что ли дождались? Шоу-бизнесу на законодательной основе предложат "прикрыться". В смысле, прикрыть места, которые у "девочек-мальчиков" в повседневной жизни как бы не предназначены для всеобщего обозрения.
Нет труселям на сцене! Шоу-биз заставят "прикрыться"
Комментарии
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лл
лина любимцева
ТРУСЕЛЯ УЖЕ НИКОГО НЕ УДИВЛЯЮТ!!
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16 час.
саша дмитренко
да чаво там!! хиджабы и никабы на них одеть! да здравствуют ценности ислама!!)))))))))))))
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12 час.
саша дмитренко
а тебе какая разница? сейчас без звукотехники никто не поет!!!!!!
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12 час.
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