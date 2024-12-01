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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Российская команда BetBoom Team по Доте выиграла первый крупный турнир в истории, заработав 400 тысяч долларов

Российская команда BetBoom Team по Доте выиграла первый крупный турнир в истории, заработав 400 тысяч долларов

BetBoom Team из Восточной Европы обыграла европейский клуб Tundra в финале BLAST Slam. Встреча завершилась со счетом 3:1.

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