Этот пример неточен, и нейронные сети не могут сделать лучше. Поэтому данная информация представлена только для справки.
Солнцелёт
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Этот пример неточен, и нейронные сети не могут сделать лучше. Поэтому данная информация представлена только для справки.
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