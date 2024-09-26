Арестованный по делу о растрате экс-мэр Сочи Копайгородский рвётся обратно на СВО

Арестованный по делу о растрате экс-мэр Сочи Копайгородский рвётся обратно на СВОВзятый под арест накануне экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский очень хочет продолжить проходить военную службу в районе СВО.
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