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В Британии чайки за год наворовали еды на 231 млн долларов

В Британии чайки за год наворовали еды на 231 млн долларов

В Великобритании чайки ежегодно крадут у местных жителей и туристов еду примерно на 171 млн фунтов (231,5 млн долларов).

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