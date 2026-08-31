В Британии чайки за год наворовали еды на 231 млн долларов

В Великобритании чайки ежегодно крадут у местных жителей и туристов еду примерно на 171 млн фунтов (231,5 млн долларов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С1 ИИ в детском твор...
- В детсадах России...
- Путин прокомменти...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым