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Нижегородская правда

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Биржевая цена на бензин АИ-92 побила рекорд 2025 года

1 сентября на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи зафиксировано повышение стоимости бензина марки АИ-92 до 75,477 тысячи рублей за тонну.

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