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У России появится своя технологическая политика: Новый закон почти готов

У России появится своя технологическая политика: Новый закон почти готов

Русское правительство утвердило концепцию проекта о технологической политике страны.Первый вице-премьер Андрей Белоусов встретился с русским лидером Владимиром Путиным и доложил, как идёт подготовка законопроекта о технологической политике страны.

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