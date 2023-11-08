У России появится своя технологическая политика: Новый закон почти готов

Русское правительство утвердило концепцию проекта о технологической политике страны.Первый вице-премьер Андрей Белоусов встретился с русским лидером Владимиром Путиным и доложил, как идёт подготовка законопроекта о технологической политике страны.
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