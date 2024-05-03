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El País: ЕС надеется извлечь уроки из расширения 2004 года — но с новым расширением на восток проблем не избежать

El País: ЕС надеется извлечь уроки из расширения 2004 года — но с новым расширением на восток проблем не избежать

АР Европейский союз с нетерпением ждёт следующего крупного расширения, но надеется действовать на основе уроков, извлечённых из расширения на восток в 2004 году, которое для блока стало настоящим «большим взрывом», пишет El País.

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