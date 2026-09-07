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Основатели Fitbit придумали браслет Luffu Link, который следит за здоровьем всей семьи

Основатели Fitbit придумали браслет Luffu Link, который следит за здоровьем всей семьи

Создатели Fitbit Джеймс Парк и Эрик Фридман представили Luffu Link — браслет без экрана, который собирает данные о здоровье, определяет местоположение и позволяет связаться с близкими без смартфона.

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