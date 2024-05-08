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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в 1-м матче серии. После 1-го периода счет был 0:3

«Колорадо» обыграл «Даллас» (4:3 ОТ) в 1-м матче серии. После 1-го периода счет был 0:3

«Эвеланш» одержали волевую победу над «Старс» (4:3 ОТ) в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-0).

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