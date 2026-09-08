Название сериала: Защитник Оригинальное название: The Protector / Страна: Турция Жанр: боевик;драма;мелодрама;приключения;триллер;фантастика;фэнтези Год: 2018 Всего серий: 7 Всего сезонов: 3 Качество: WEB-DLRip 720p Перевод: VSI Moscow Актеры: Чагатай Улусой;Хазар Эргючлю;Окан Ялабык;Бурчин Терзиоглу;Айча Айшин Туран;Фунда Эрйигит;Эмили Госс;Эмре Мутлу;Биге Онал;Халит Озгюр Сары Режисеры: Умут Арал;Гонендж Уяник;Джан Эвренол;Бурджу Алптекин;Гёкхан Тирьяки Продюсеры: Санер Аяр;Özge Bagdatlioglu;Джейсон Джордж;Онур Гювенатам;Алекс Сазерленд;Yagmur Dolkun;Amanda […] Сообщение Защитник / The Protector турецкий сериал 2018 появились сначала на Турецкие сериалы на русском языке.