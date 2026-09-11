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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Родины» 1 победа в 8 матчах в РПЛ – над «Зенитом». Команда Диаса идет 14-й в таблице, проиграв 4 раза подряд

«Родина» проиграла «Крыльям Советов» (1:2) на выезде в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ . Это поражение стало четвертым подряд в лиге для команды тренера Хуана Диаса .

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