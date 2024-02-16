На сцене центра долголетия в Печатниках выступит вокальное трио

В центре московского долголетия «Печатники» 17 февраля состоится концерт трио клуба «Добрые песни». — Клуб «Добрые песни» представит зрителям концертную программу под названием «Поем о жизни и любви», — рассказали организаторы.
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