Полицейские Невьянска участвуют в приёмке летних детских лагерей

В преддверии начала летнего сезона сотрудники полиции Невьянска совместно с представителями МЧС и управления образования проводят приёмку детских оздоровительных лагерей и школьных площадок, предназначенных для дневного пребывания детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии