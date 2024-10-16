ЦБ заявил о необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки

Расширение бюджетного дефицита, повышение утильсбора на автомобили и тарифов на коммунальные услуги потребуют более жесткой денежно-кредитной политики от Банка России, чтобы вернуть инфляцию к цели, говорится в обзоре аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды».