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«Считаем ее возможной»: Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского

«Считаем ее возможной»: Песков назвал условия для встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского возможна, если делегации стран достигнут определенных договоренностей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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