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Т-банк выпустил новое партизанское приложение в App Store

В App Store появилось партизанское приложение Т-банка. Оно называется Craftersy, разработчиком указан Marcus Lipman.

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