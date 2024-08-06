Президентский водевиль

Главная мировая новость — развязка президентской гонки в США. Кульминация уже позади: старик Байден выбыл из турнира, старина Трамп купается в лучах популярности из-за покушения, хохотушка Харрис потирает руки, народ получает удовольствие от зрелища.
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