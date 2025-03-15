Для Foxconn серверы скоро станут главным бизнесом, превзойдя сборку iPhone В момен...

Для Foxconn серверы скоро станут главным бизнесом, превзойдя сборку iPhoneВ момент публикации квартальной отчётности тайваньского контрактного производителя электроники Foxconn аналитики Bloomberg Intelligence уже высказывали мнение, что в текущем году на облачное оборудование придётся более 40 % этой компании.