Для Foxconn серверы скоро станут главным бизнесом, превзойдя сборку iPhone В момен...

Для Foxconn серверы скоро станут главным бизнесом, превзойдя сборку iPhoneВ момент публикации квартальной отчётности тайваньского контрактного производителя электроники Foxconn аналитики Bloomberg Intelligence уже высказывали мнение, что в текущем году на облачное оборудование придётся более 40 % этой компании.
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