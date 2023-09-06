Театр абсурда

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«Очень похожа на проститутку!»: На сексуальную заведующую детского сада страхолюдные мамаши написали донос! (откровенное видео +27!)

«Очень похожа на проститутку!»: На сексуальную заведующую детского сада страхолюдные мамаши написали донос! (откровенное видео +27!)

Красильникова Анастасия Игоревна - потомственный педагог из Красноярска, имеющая в родне маму-учительницу со стажем более 30-ти лет, по стопам которой она и пошагала.

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Комментарии
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Валерий Авгур
ваше погоняло говорит за вас кто вы 🤣SECS красота проходит а мозг к вам придёт? сомневаюсь
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18 час.
Скиф Туран
Проституток и содержанок, от детей держать нужно настолько далеко, насколько это возможно! Эти насадки на член опасны не только для детей но и для общества!
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18 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ И правда зачем таким содержанкам работать с чужими детьми, если у них совсем другое призвание...
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12 час.

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