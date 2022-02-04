Политика как она есть

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Стало известно, кто вбросил Путину «идеи», возмутившие Хабенского, Райкина и Калягина

Стало известно, кто вбросил Путину «идеи», возмутившие Хабенского, Райкина и Калягина

Версия «Собеседника» о следе Мединского оказалась близкой к истине. Но лучше бы это был он Фото: Агентство городских новостей "Москва" Владимир Аристархов (слева) и Владимир Мединский В Министерстве культуры России «Собеседнику» сообщили, что инициатором внесения скандального проекта указа «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» является Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Лихачёва.

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