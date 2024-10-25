Вена (ATP). 1/2 финала. Музетти встретится с Дрэйпером

Сетка турнира здесь. Erste Bank Open Вена, Австрия 21 – 28 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 470 310 евро Крытые корты, хард Полуфинал Лоренцо Музетти (Италия) Джек Дрэйпер (Великобритания) Дата проведения 26 октября, 16.
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