Установлен сообщник обвиняемого в покушение на Прилепина

Дело сообщников и пособников выделили в отдельное производство.фото: t.me/zakharprilepin--> Следствие установило личность сообщника Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина.
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