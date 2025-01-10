Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    - Так "пела песню «Я русский!»" или "слушали песню «я русский»"?Молодёжь в центре...
  • N N
    Это что, чтоб военных 404 пожалели? Для этого статья?В курской Махновк...
  • Валентин Щербаков
    А когда мы начнём жестко и конкретно вводить санкции против гейропейцев и пиндосрани, сколько можно преклоняться и бе...США изменили поли...

Миграция в США и России разгоняет стоимость жилья, приводит к перенапряжению социальной инфраструктуры

Миграция в США и России разгоняет стоимость жилья, приводит к перенапряжению социальной инфраструктуры

Порой статистика дает неплохие прогностические результаты в оценке экономического воздействия миграции — в том числе и нелегальной — на разные аспекты рынка товаров и услуг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх