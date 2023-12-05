Файзуллин анонсировал строительство железной дороги между Запорожьем и Мариуполем

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью Запорожскому агентству новостей заявил, что железнодорожная линия соединит город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) с селом Андровкой, которое, в свою очередь, расположено к северо-западу от Бердянска в Запорожской области .