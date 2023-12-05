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Файзуллин анонсировал строительство железной дороги между Запорожьем и Мариуполем

Файзуллин анонсировал строительство железной дороги между Запорожьем и Мариуполем

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью Запорожскому агентству новостей заявил, что железнодорожная линия соединит город Мариуполь в Донецкой Народной Республике (ДНР) с селом Андровкой, которое, в свою очередь, расположено к северо-западу от Бердянска в Запорожской области .

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