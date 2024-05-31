Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид -
    Маск, отключи старлинк и ты все остановишьМаск: Разрешение ...
  • Eduard
    Так и надо даунам!В Подмосковье от ...
  • Eduard
    Так и есть,он марионетка США и втягивает страну в войну.Тратит деньги немцев на сомнительные посторонние страны!Депутат Вагенкнех...

Экономист Свириденко: Центробанк в июне может повысить ключевую ставку до 17%

Экономист Свириденко: Центробанк в июне может повысить ключевую ставку до 17%

Банк России в следующем месяце может повысить ключевую ставку до 17 процентов. Это решение может быть принято на фоне высоких темпов инфляции, заявил директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх