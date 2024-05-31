Экономист Свириденко: Центробанк в июне может повысить ключевую ставку до 17%

Банк России в следующем месяце может повысить ключевую ставку до 17 процентов. Это решение может быть принято на фоне высоких темпов инфляции, заявил директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
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