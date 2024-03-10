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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вяльбе сообщила, что последнюю лыжницу, госпитализированную после завала в Сочи выпишут завтра: «У нее хорошее самочувствие. Идет на поправку»

Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе. 8 марта в Сочи проходила Спартакиада учащихся – во время одной из гонок лыжницы попали в массовый завал на спуске.

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