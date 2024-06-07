В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

Ваша Светлость

В Москве уничтожены тысячи предприятий, а те, что еще числятся также не работают, рабочих и персонал тупо "ушли" в отпуска, в бессрочные отпуска. Остальные курьерят, подпирают стены охранниками, кто-то грузчиками и таксистами. Разумеется, на таком фоне можно говорить о снижении уровня безработицы, просто некому и негде работать...