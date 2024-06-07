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В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

В Москве зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы.

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Комментарии
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Ваша Светлость
В Москве уничтожены тысячи предприятий, а те, что еще числятся также не работают, рабочих и персонал тупо &quot;ушли&quot; в отпуска, в бессрочные отпуска. Остальные курьерят, подпирают стены охранниками, кто-то грузчиками и таксистами. Разумеется, на таком фоне можно говорить о снижении уровня безработицы, просто некому и негде работать...
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