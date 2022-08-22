80 лет назад в Челябинске состоялся пуск конвейера легендарных «тридцатьчетвёрок»

22 августа на Челябинском Кировском заводе (ЧКЗ) начал работу конвейер по выпуску легендарных Т-34, самых массовых танков периода Великой Отечественной войны.
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