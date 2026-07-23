НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мәктәп китапханәләре өчен әдәбият исемлекләре әзерләнде

РФ Мәгариф министрлыгы тарафыннан башлангыч, төп һәм урта гомуми белем бирү федераль мәгариф программаларына кертелгән әсәрләр, сыйныфтан тыш укырга тәкъдим ителгән әсәрләр, шулай ук заманча язучылар тарафыннан иҗат ителгән патриотик юнәлештәге әсәрләр исемлеге әзерләнде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии