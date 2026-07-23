Мәктәп китапханәләре өчен әдәбият исемлекләре әзерләнде

РФ Мәгариф министрлыгы тарафыннан башлангыч, төп һәм урта гомуми белем бирү федераль мәгариф программаларына кертелгән әсәрләр, сыйныфтан тыш укырга тәкъдим ителгән әсәрләр, шулай ук заманча язучылар тарафыннан иҗат ителгән патриотик юнәлештәге әсәрләр исемлеге әзерләнде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии